Pardo | “La stagione del Napoli è stata meno coinvolgente | ma gli obiettivi…”

(Di lunedì 3 giugno 2019) Pierluigi, noto giornalista, ha affrontato tanti temi ai microfoni di Radio Marte: “Nonostante abbia vissuto unatelevisiva accanto a Wanda Nara, non ci ho capito nulla! Scherzi a parte, credo che Icardi voglia restare all’Inter, ma bisognerà trovare una soluzione e l’idea di tenerlo in rosa senza farlo giocare è un’ipotesi eccessiva. Dopo il muro contro muro si arriverà ad un compromesso.? Ladelè vero che èavvincente rispetto a quella dell’anno precedente, ma questo non deve farci perdere d’occhio l’obiettivo. Era raggiungere il secondo posto e illo ha fatto. Poi è chiaro che si può migliorare e credo che con un attaccante ilmigliori. SARRI ? Sarri può andare dove vuole. Alcuni casi di allenatori e calciatori finiscono per abbracciare una causa come è accaduto a Sarri ecco perché ora fa notizia se andasse alla ...

