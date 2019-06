Nel mirino delle autorità Usa | crollano Google | Facebook | Amazon e Apple

Elisa Isoardi finisce Nel mirino degli haters per la forma fisica : ‘Sei ingrassata’ : Elisa Isoardi è finita nel mirino degli haters. Questa volta la conduttrice de La Prova del Cuoco non ha pubblicato nulla di personale, ma soltanto uno scatto al mare. La critica di alcuni follower è arrivata per la sua forma fisica, non troppo perfetta. Lo scorso venerdì il programma di cucina più amato e seguito dagli italiani, ha chiuso i battenti. Elisa, libera da impegni professionali e visto il bel tempo, ha scelto di dedicarsi una ...

Uomini e donne - Galiano e Cavaglià Nel mirino di Deianira Marzano : 'Siete falsi' : Dopo il "caso Sara Affi Fella" che ha causato un vero terremoto all'interno di Uomini e donne, mettendone in discussione la credibilità, i timori che alcuni protagonisti del programma non siano sinceri è diventato una costante. A finire nel mirino dei social network questa volta è Giulia Cavaglià, la tronista che ha chiuso ufficialmente la stagione 2018-19 scegliendo Manuel Galiano. La coppia non ha mai negato di essersi conosciuta in un locale ...

Asse Napoli-Real Madrid - Gazzetta – Tripla operazione in vista : Nel mirino 3 talenti blancos. I dettagli : Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista: Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista. Sei anni fa un’ operazione simile portò a Napoli Raul Albiol, Josè Maria Callejon e Gonzalo Higuain. Un affare che ha spianato la strada alla così detta internazionalizzazione del club. Correva l’ anno 2013, quando sulla panchina azzurra si apprestava a sedere Rafael Benitez, che all’ ...

Striscia la Notizia mette Barbara D'Urso Nel mirino : non solo lo stivale - servizio beffardo : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce ancora la mitica Barbara D'Urso, a cui spetta il primo posto nella rubrica "Moda Caustica". Il tg satirico di Antonio Ricci punzecchia Carmelita per il look-cowgirl sfoggiato nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live. A completare il podio dell'irriv

Dadi da cucina e curcuma - scatta il ritiro : ecco quali sono i due prodotti Nel mirino : curcuma, Dadi per brodo, spinacine, cotolette. La lista degli allarmi alimentari - con relativi ritiri della merce distribuita - si allunga e in queste ultime settimane arriva a toccare marchi e prodotti di grande diffusione. Segno che il sistema di prevenzione gestito dal Ministero della Salute fun

Calciomercato - le ultime trattative secondo TuttoSport : Atalanta su Pavoletti (e non solo) - Luperto Nel mirino del Lecce : trattative Calciomercato – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le società sono al lavoro per prepare la prossima stagione. Una squadra molto attiva è l’Atalanta, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il sogno è Leonardo Pavoletti del Cagliari, autore di una stagione di livello altissimo. Altri nomi clamorosi per l’attacco El Shaarawy, Muriel, Caputo e Inglese e non è mancato chi ha proposto ...

Obiettivi Napoli – Trippier Nel mirino anche della Juve : Obiettivi Napoli – Stando a quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, la Juventus ha individuato in Trippier il sostituo per l’eventuale partenza di Cancelo. Obiettivi Napoli – Il terzino del Tottenham Trippier è nel mirino della Juventus. Il club bianconero ha puntato il finalista di Champions per schierarlo nel vuoto tattico che lascerebbe la partenza di Cancelo. Pressing su Trippier “L’imminente arrivo ...

Google e alcuni suoi servizi sono Nel mirino dell’antitrust anche negli USA : Il Dipartimento di Giustizia statunitense, nella sezione antitrust, starebbe investigando su Google e un possibile abuso di posizione dominante per quanto riguarda alcuni suoi servizi, tra cui Ricerca Google. L'articolo Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche negli USA proviene da TuttoAndroid.

Nel mirino di Amazon ora c’è una società di servizi wireless : Amazon sarebbe intenzionata ad acquistare il marchio australiano Boost Mobile, che gestisce e fornisce un servizio wireless ricaricabile attraverso due società di telecomunicazioni indipendenti negli Stati Uniti e in Australia. È quando riporta l’agenzia Reuters, secondo la quale il gigante dell’ecommerce potrebbe così estendere i suoi servizi anche al mondo delle reti senza fili oltre che nel cloud, e appoggiarsi al nuovo network di ...

Evasione fiscale - lo youtuber St3pny Nel mirino della Guardia di Finanza : Prima o poi doveva accadere: nel mirino della Guardia di Finanza sono finiti i cosiddetti “professionisti” del web. Si tratta di tutti quei giovani che, utilizzando una webcam o uno smartphone e dando libero sfogo alla creatività, sono riusciti ad inventarsi un lavoro redditizio: così, in questo periodo, le Fiamme Gialle stanno sottoponendo a controlli numerosi youtuber ed influencer di Instagram. Il primo a finire nella rete dai militari del ...

Calciomercato Sampdoria - il punto : Nel mirino di Ferrero due calciatori dell’Inter : Calciomercato Sampdoria – Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo ...

Calciomercato Napoli - Bennacer Nel mirino - Gazzetta : “Fissato il prezzo - Giuntoli pronto a chiudere” : Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. Dopo Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, ad un passo dal trasferimento dall’ Empoli all’ Ombra del Vesuvio, si profila un nuovo affare tra i due club. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di quello che pare il secondo acquisto del club partenopeo per la stagione ...

Ospedali Nel mirino degli hacker - i dati medici un “tesoro” da proteggere : Cartelle cliniche, esami e prenotazioni, informazioni assicurative, abitudini sessuali, indirizzi email, storia medica dei pazienti e operazioni subite. I dati medici conservati nei computer degli Ospedali sono un ‘tesoro’ che fa gola agli hacker. “I dati di origine medica sono i più preziosi in assoluto e sono capaci di generare in media 400 dollari di danno ognuno per l’industria che ha subito la violazione. Se rapportiamo ...

City Football Group - Nel mirino un club della Malesia : Il City Football Group (CFG), gruppo proprietario del Manchester City, sta continuando a lavorare per aggiungere nuovi club al proprio portfolio. La holding sarebbe infatti interessata a una partecipazione in una società della Malesia, secondo il ministro dello sport del Paese. Come riporta “SportsProMedia”, Ferran Soriano, amministratore delegato del CFG, ha incontrato il ministro dello […] L'articolo City Football Group, nel mirino un ...