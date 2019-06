Milan | futuro incerto per diversi giocatori | in entrata si segue Abdulkadir Omur

Milan - tra il futuro di Maldini ed uno scambio col Napoli - il Barcellona vuole Piatek : Gazidis sta apparentemente aspettando una risposta definitiva da Maldini, a cui, a quanto riferito, ha offerto la posizione di direttore dell'area tecnica. Il ruolo offrirebbe all'ex capitano rossonero una responsabilità maggiore rispetto a quella che aveva Leonardo in questa stagione, e Gazidis si aspetta una risposta entro il fine settimana. Questo è riportato da Calciomercato.com, che afferma che ci sono ancora aspetti che Maldini vuole ...

Futuro nero per Abercrombie Tonfo in Borsa e addio a Milano : Finisce un'era per la Milano fashionista: il negozio simbolo dei millennials sta per chiudere i battenti. Abercrombie & Fitch dirà addio al capoluogo lombardo nel secondo semestre del 2020. Le lunghe file per farsi i selfie con i commessi-modelli sono ormai solo un ricordo. Segui su affaritaliani.it

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? Qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

Ultime ore calde in casa Milan : il punto di Gazidis sul futuro di Maldini e sul nuovo allenatore : Stagione che può essere considerata deludente per il Milan, adesso inizia un nuovo progetto dopo l’addio con l’allenatore Gennaro Gattuso. Rottura anche con Leonardo, non con Paolo Maldini, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha spiegato la situazione in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: “Leonardo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avra’ sempre il mio grazie per ...

Al Politecnico di Milano Insieme guardando al futuro : La fabbrica del futuro, le nuove sfide della mobilità, connettività 5G, Internet of Things e intelligenza artificiale.

Milan - Romagnoli lancia messaggi sui social : il capitano rossonero fa chiarezza sul suo futuro [FOTO] : Il difensore del Milan ha commentato su Instagram l’esito della stagione, salutando la squadra e dandogli appuntamento a luglio Alessio Romagnoli ingoia il boccone amaro per la mancata qualificazione in Champions League e riparte dalla prossima stagione, confermando di voler rimanere in rossonero. Il capitano della formazione guidata da Gattuso ha incassato il duro colpo arrivato ieri sera, concentrandosi immediatamente sul ...

Milan - l’ad Gazidis amaro : “siamo delusi - nei prossimi giorni programmeremo il nostro futuro” : L’amministratore delegato del club rossonero ha parlato dopo il match con la Spal, sottolineando di essere deluso per l’esito del campionato Una delusione difficile da smaltire, un colpo pesantissimo che il Milan dovrà essere bravo ad incassare. Niente Champions League per i rossoneri, la squadra di Gattuso non riesce a sopravanzare Atalanta e Inter nell’ultima giornata, dovendosi accontentare dell’Europa League per ...

Spal-Milan - Gattuso spiazza tutti : “senza Champions nessun fallimento. Il mio futuro? Mi fare ridere” : L’allenatore del Milan ha parlato alla vigilia del match con la Spal, che potrebbe regalare l’accesso in Champions League “Per me allenare il Milan è un sogno, è stata difficile ma spero che il sogno continui. E’ un onore allenarla e spero di farlo ancora a lungo“. Parla così del suo futuro in rossonero il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia dell’ultima di campionato contro la ...

Milan - Jardim si defila : “Futuro? Ho due anni di contratto e resto al Monaco” : Leonardo Jardim si vede ancora nel Principato. Esonerato e richiamato dopo la parentesi Henry, il tecnico esclude le voci che lo volevano al Milan: “Ho ancora due anni di contratto – ha detto dopo la partita del Nizza – Ho firmato e ho corso un rischio ma siamo salvi e credo che resterò, anche se non dipende solo da me”. Jardim ha comunque le idee chiare su cosa fare per rilanciare il Monaco: “Più che pensare ...

Milano Arch Week affronta le sfide urbane del futuro : In svolgimento fino al 26 maggio a Milano la terza edizione della settimana di eventi dedicata all’Architettura con la direzione artistica di Stefano Boeri, che si pone l’obiettivo di come le città sapranno trasformarsi accettando le sfide del futuro, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale.Continua a leggere

Milan - in bilico il futuro di Donnarumma. Il PSG insiste - Gigio glissa : “non parlo di mercato” : Donnarumma torna decisivo e salva il Milan contro il Frosinone. Puntuali tornano le voci di mercato: il PSG non ha mai smesso di corteggiarlo Due anni fa Donnarumma era ad un passo dal vestire la casacca del PSG, pronto a ricoprirlo d’oro e ad affidargli una maglia da titolare. Dopo una lunga telenovela, fatta di tira e molla tra famiglia, Raiola e dirigenza rossonera, Donnarumma firmò un ricco rinnovo e restò al Milan, nonostante ...

Le Pen a Milano : scriveremo futuro Ue : 17.26 "Cari amici, il nostro dovere ora è di scrivere il futuro dell'Europa insieme Il 26 maggio partirà la rivoluzione del buonsenso, renderemo il potere ai popoli. Con noi l'Europa rialza la testa". Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (Rn) francese,dal palco di Milano, piazza Duomo, nel giorno della prova di forza sovranista di Salvini. In piazza anche centinaia di sindaci e amministratori della Lega, oltre ai capi dei ...

Milan ‘padrone del suo orgoglio’ - Gattuso suona la carica : “diamo il massimo! Futuro? Nulla da dimstrare. E su Allegri…” : Gattuso sprona il Milan in conferenza stampa: rossoneri chiamati a dare il massimo senza pensare al risultato dell’Atalanta, dopo la certezza matematica si guarderà la classifica e si tireranno le somme Ultime due gare da giocare con il coltello fra i denti. È questo che chiede Gattuso al suo Milan in vista degli impegni con Frosinone e Spal. Rossoneri padroni del proprio orgoglio, chiamati a fare più punti possibili e puntare alla ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...