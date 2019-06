Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia | Procura indaga per inosservanza

Incidente Venezia - la psicoterapeuta : “Può lasciare segni di stress post traumatico” : Secondo Isabel Fernandez, psicoterapeuta e presidente associazione Emdr Italia, un evento improbabile, anche se non ha conseguenze drammatiche, può creare un trauma più intenso rispetto ad uno con maggiori effetti negativi ma considerato possibile: per tale motivo la scena della nave da crociera che avanza verso Venezia senza controllo “può lasciare segni di stress post traumatico nelle persone che lo hanno vissuto in diretta“, ...

Venezia : l’Incidente tra nave da crociera e battello fa il giro del mondo : E’ presente su numerose testate online a livello mondiale l’incidente verificatosi questa mattina tra una nave da crociera MSC e un battello turistico nel porto di Venezia. Foto e video dell’impatto sono state pubblicate oggi su Guardian, Independent, Telegraph, Mail on Sunday e BBC, ma anche su Times of India, New York Times, El Pais, Kathimerini, Le Soir, Le Figaro, Bild. Le Soir ad esempio titola “Panico a Venezia di ...

Incidente Venezia : dalla perdita dei comandi all’impatto - il dialogo tra pilota e capitaneria di porto : Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della capitaneria di porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia. “E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ...

Incidente Venezia - Codacons : “Esposto per attentato alla sicurezza dei trasporti” : “La Procura della Repubblica di Venezia dovrà aprire una indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti“: lo chiede il Codacons annunciando che “presenterà domani un esposto alla magistratura in merito all’Incidente avvenuto oggi tra una nave da crociera e un battello turistico“. ”Si tratta dell’ennesimo Incidente tra grandi imbarcazioni che si registra a Venezia, e che poteva avere ...

Incidente tra navi a Venezia - testimone : “Tutti gridavano e correvano - non sapevo cosa fare” [GALLERY] : Questa mattina, alle 08:36 una nave da crociera Msc ha urtato un’imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia. “Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere ...

Venezia - le fasi concitate prima dello scontro : “Tutto a sinistra - tutto a sinistra”. Poi l’Incidente : “Emergenza” : La nave da crociera Msc “Opera” entra nel molo di San Basilio trainata dai rimorchiatori. A terra, la capitaneria di porto segue le operazioni. Quando sembra chiaro che ci sia qualcosa che non va, arrivano gli ordini: “tutto a sinistra, tutto a sinistra“. Poi, poco prima dell’impatto, gli uomini cercano di mettersi in contatto col battello turistico River Countess ormeggiato lì di fronte. “Emergenza, ...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia : ferite 4 turiste straniere : Le persone rimaste ferite nell’Incidente verificatosi questa mattina a Venezia, tra la nave da crociera MSC e un battello fluviale, sono 4 turiste straniere, di età tra i 67 e 72 anni: tra queste, una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – spiega la direzione dell’Usl – sono una neozelandese e due australiane; una di loro, una 67enne, è in condizioni un po’ più serie. Le ...

Scontro tra navi a Venezia : “L’Incidente poteva trasformarsi in tragedia” : “L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo con sollievo che le condizioni dei feriti non sono gravi. Ho raccomandato al direttore generale la massima attenzione nel prestare assistenza e sostegno psicologico ai feriti. Questo incidente ci fa riflettere nuovamente sul tema del transito delle grandi navi nel bacino di San Marco e lungo il canale della Giudecca e di conseguenza sul loro auspicato ...

Incidente tra navi a Venezia : il prefetto convoca il comitato di sicurezza : Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alle 16 odierne per fare il punto sull’Incidente di questa mattina con la nave da crociera. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è in contatto costante. Erano le 8:36 quando una nave Msc ha urtato una imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale ...

