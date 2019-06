Il Vaticano in campo con una squadra femminile

ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2019) Anche ilscende in, con unatutta al, composta da una ventina di donne, impiegate della Santa Sede o mogli di dipendenti vaticani, e che si ritrovano una o due volte a settimana sui campi del centro sportivo Pio XI, di via Santa Maria Mediatrice, il centro sportivo dei Cavalieri di Colombo, a Roma.La calciatrice Floriana Di Iorio: "L'idea nasce da un progetto importante, quello di voler dare più spazio alla figura delle donne, ma soprattutto anche a una figura di laici all'interno delstesso. È unamista, formata sia dalche da dipendenti - come me - dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù che viene definito da tutti l'ospedale del Papa".Un gruppo eterogeneo, con giovani di 25-26 anni, o madri di famiglia di 50 anni. Maura Turolo è un'altra giocatrice della selezione del: "L'intenzione principale è quella di ...

