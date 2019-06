Il piccolo aiuta persino i fattorini! Il principe William è fiero di George

Questa non è la prima storia su come il Duca e la Duchessa di Cambridge si comportino come una qualsiasi altra normale famiglia britannica. La coppia porta regolarmente i loro figli a casa dei genitori di Kate in campagna e ha anche allevato il principe George per i suoi primi due anni in Galles, in campagna, nella natura. Durante quel periodo, Kate è stata regolarmente vista andare al supermercato locale da sola per fare la spesa per la sua famiglia.

(Di lunedì 3 giugno 2019) I Duchi di Cambridge fanno di tutto per crescere i loro figli come una famiglia normale e non impediscono al principinodi dare una mano al personale di consegna. Curioso e felice di poterre,è l'idolo dei sudditi e il suo papà èdel suo carattere dolce e generosoDurante il recente soggiorno delcon i suoi genitori ad Anmer Hall, la casa di campagna della famiglia reale nella tenuta di Sandringham, il principino si sarebbe offerto dire a portare la spesa al suo interno quando un fattorino è arrivato con i pacchi. Una fonte ha riferito al Sun: "È raro che qualcuno della royal family si sia mai offerto di portare consegne all'interno. Così il personale di consegna di Waitrose è rimasto davvero sorpreso e felice di questo invito divertente delche davvero non vedeva l’ora dire!”.La fonte ha aggiunto che, 5 anni, che attualmente frequenta la scuola elementare di Thomas's Battersea a Londra, è sempre particolarmente entusiasta di dare una mano. "vuole rendersi utile, dimostrarsi forte davanti ai fratellini e chiede ogni volta cosa può portare in casa. È un bambino molto curioso - ha detto la fonte al taboid inglese - così, su autorizzazione dei genitori, gli diamo dei sacchetti più leggeri. Ilnon dice nulla, anzi sembrache suo figlio stia crescendo educato e sempre molto disponibile verso gli altri".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...