Le donne forti.... Il messaggio di Tina Cipollari preoccupa

(Di lunedì 3 giugno 2019)insospettisce i fan in seguito ad un post su Instagram: "Lesono come le stelle cadenti...brillano sempre anche quando cadono". Seguitissima sui social, non è solita condividere con i follower pensieri e stati d'animo, che preferisce tenere per sé e i pochi amici intimi. Nelle ultime ore, però,ha pubblicato una Instagram story che ha fattore più di qualcuno. "Lesono come le stelle cadenti...brillano sempre anche quando cadono", ha scritto lei, lasciando intendere che nella sua vita possa essere successo qualcosa che potrebbe aver turbato la sua quotidianità., negli ultimi periodi, è tornata ad essere al centro del gossip in seguito all'ingresso nella Casa del GF16 dell'ex marito, Kikò Nalli, che ha sempre speso nei suoi confronti parole di grande stima. I due, che sono stati sposati per 18 anni, si sono separati in maniera consensuale e, se Kikò potrebbe aver trovato la felicità accanto ad Ambra Lombardo,è legata da tempo ad un ristoratore fiorentino. Che ilscritto sui social possa lasciar intendere che la sua storia con il nuovo compagno sia in fase di declino? A quel post sibillino, lane ha fatto seguire un altro in cui ha ringraziato Gianni Sperti, amico e collega a Uomini e, per esserle sempre stato vicino.