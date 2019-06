Città | le migliori per andare in bicicletta

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il motore di ricerca per case vacanza Holidu ha stilato una classifica delle città italiane con la più alta densità di ciclovie, elaborando i dati di OpenStreetMaps. Ecco le vincitrici. 1°. Ferrara - 1,14 m di ciclovie per abitante Ferrara si aggiudica la medaglia d’oro con un totale di 150,29 km di piste ciclabili, che corrispondono a circa 1,14 m per abitante. Con le sue lunghe piste e la possibilità di noleggio e bike sharing in molti punti della città, Ferrara raggiunge il primo posto in Italia, oltre ad essere la prima tra le sei emiliane in classifica. Grazie ai servizi di C’entro in bici e Mi muovo, molte due ruote vengono offerte per il bike sharing in oltre 20 posteggi. Ci sono anche molti negozi di noleggio, dove è possibile affittare una bici e girare tutta la città pedalando. I prezzi partono dai 7€ al giorno. ...

