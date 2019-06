Venezia - nave da crociera contro battello e banchina. Quattro in ospedale - persone cadute in acqua : Venezia - S contro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia . Danni agli scafi,...

Venezia - nave da crociera si scontra con un battello di turisti : ci sarebbero 5 feriti : Un incidente stamattina ha dato un brusco risveglio alla città di Venezia . Nel canale della Giudecca, una nave da crociera Msc si è scontra ta con un battello turisti co. Ci sarebbero alcuni feriti . Una delle prime ipotesi è che si sia rotto un cavo di traino della nave . E con questo evento, subito si riaccendono le polemiche per il passaggio di imbarcazioni così grandi dentro la famosa città italiana. Incidente a Venezia tra una nave da crociera ...

Venezia - nave da crociera contro battello e banchina. Persone cadute in acqua : 4 in ospedale. Danni ingenti : Venezia - S contro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia . Danni agli scafi,...

[Video] - Venezia - nave da crociera urta battello : 5 feriti : Venezia - La nave da crociera "Opera" della Msc questa mattina ha perso il controllo nel canale della Giudecca ed ha urtato un battello turistico, il River Countess, ormeggiato sulla banchina del Molo San Basilio. La nave della Msc stava arrivando alla stazione marittima di Venezia intorno alle 8:30 di questa mattina, trascinata da un rimorchiatore. Non sono chiare le cause dell'incidente ma alla base dovrebbe esserci stato un black out o la ...