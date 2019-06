Se vuoi essere felice non rincorrere il denaro | ma riscopri il valore del tempo

dilei

(Di domenica 2 giugno 2019) Nella nostra società siamo abituati a pensare che le persone ricche siano più soddisfatte della propria vita, perché ilè diventato sinonimo di felicità. Ma a fare la differenza è il! Ilche spesso non dedichiamo a noi stessi, alle persone care, al silenzio, presi come siamo da una quotidianità frenetica, fatta di scadenze e obiettivi da raggiungere. Siamo soliti dire, “non perdere”, come se fosse obbligatorio riempirlo con qualcosa di produttivo, e così anche le giornate dei nostri bambini sono un susseguirsi di attività che non lasciano respiro. Ma ildelè importante perché nessuno potrà mai restituircelo: una volta andato, lo è per sempre. Nemmeno ilè in grado di comprare il, ed è una fortuna, perché esso passa per tutti, ricchi e poveri. Ed ecco perché dovremmo trovare la forza di salvaguardarlo, senza rinunciarvi in ...

