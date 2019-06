Primo sigillo in rosa per l’Ecuador | Carapaz trionfa al Giro d’Italia | Roglic sul podio

Giro d’Italia – Primo sigillo in carriera per Benedetti - la Bora si prende anche la 12ª tappa : Splendido successo dell’italiano Benedetti: Primo sigillo in carriera per il corridore della Bora. Sua la 12ª tappa del Giro d’Italia Il Giro d’Italia è finalmente entrato nel vivo: dopo una settimana soft, che ha permesso ai corridori di prendere confidenza con le strade italiane, la 12ª tappa ha regalato il Primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102. 158km da Cuneo a Pinerolo, al termine dei quali a trionfare ...