Israele | raid contro postazioni siriane a sud di Damasco | 10 morti Netanyahu | “È

(Di domenica 2 giugno 2019) Sono dieci i, tre militari siriani e sette stranieri, dovuti aiaerei israeliani sudinel sud-ovest della Siria, nella provincia meridionale di Quneitra, secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Gli obiettivi dei bombardamenti erano dei depositi che potrebbero essere stati utilizzati anche dagli iraniani e dalle milizie sciite libanesi di Hezbollah presenti su territorio siriano. Le autorità difanno sapere che l’operazione è una risposta al lancio di missili che sabato sera sono stati sparati dalla Siria sul Monte Hermon, nel Golan occupato. Cresce così ulteriormente la tensione nel Paese, dopo l’accoltellamento di due ebrei, di cui uno è adesso in fin di vita, per mano di un 19enne, nella città vecchia di Gerusalemme, e le proteste oggi alla Spianata delle Moschee tra un gruppo di nazionalisti ...

