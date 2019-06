Il mio uomo ideale deve essere sensibile Voglio Sanremo e agli italiani dico

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) È un venerdì sera di una primavera che fatica a sbocciare. Siamo nei corridoi di via Asiago 10, nella sede romana di Radio Rai. Arriviamo in anticipo e la tappa alla toilette è d’obbligo. Proprio nell’antibagno incontriamo lei, Myss Keta, con cui abbiamo l’appuntamento per un’intervista. “Piacere Myss”, piacere nostro. La scena sembra tratta da un film: un incontro casuale nel bagno di un club in cui c’è una serata dance frequentata da personaggi bizzarri con maschere, occhiali da sole e abbigliamento da discoteca in stile anni ’70 a New York.Myss si siede sullo sgabello messo sul palco e durante la video intervista capiamo due cose. La prima, all’inizio, è che la persona che abbiamo davanti è un’artista su tutti i livelli, dal look al linguaggio del corpo, passando ovviamente per la ...

