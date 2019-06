Gli Usa aprono al dialogo con l’Iran | “Pronti a sederci a un tavolo ma senza pre

Clamoroso Neymar - brasiliano nei guai : accusa di stupro nei suoi confronti! [DETTAGli] : Clamorosa notizia rimbalzata in questi minuti. Il calciatore del Paris Saint Germain Neymar infatti, secondo “Uol Esporte”, sarebbe stato accusato di stupro. La denuncia sarebbe stata presentata da una donna a Santo Amaro, distretto di San Paolo, ma il fatto sarebbe accaduto lo scorso 15 maggio a Parigi. Neymar avrebbe conosciuto la ragazza su Instagram e, con la complicità di un amico, l’avrebbe convinta a ...

Huawei accusa la FedEx di “intercettare” i suoi pacchi neGli Usa : la Cina apre un indagine : Il clima teso tra la Cina e gli USA non accenna a diminuire, infatti il governo cinese ha deciso di aprire una indagine su FedEx per l’errata consegna di alcuni pacchi inviati dal colosso delle telecomunicazioni Huawei, già al centro della “guerra fredda tecnologica” in corso tra Washington e Pechino. Gli episodi incriminati hanno suscitato molta attenzione sul possibile sospetto di essere parte dello scontro: la Cina ha ...

Lecce - avrebbe abusato della fiGlia di tre anni in casa : a giudizio il padre : Quella che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da Taurisano, è una vicenda davvero assurda, l'ennesima che purtroppo vede protagonista e vittima allo stesso tempo una piccola bambina di tre anni. Secondo quanto riporta la stampa locale, il padre della piccola avrebbe abusato più volte della figlioletta e addirittura avrebbe anche consumato rapporti intimi completi con la stessa. Sarebbe stata proprio la bimba, che all'epoca frequentava ...

Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche neGli USA : Il Dipartimento di Giustizia statunitense, nella sezione antitrust, starebbe investigando su Google e un possibile abuso di posizione dominante per quanto riguarda alcuni suoi servizi, tra cui Ricerca Google. L'articolo Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche negli USA proviene da TuttoAndroid.

Beverly Hills 90210 : Tori Spelling potrebbe essere stata la causa dell’abbandono deGli showrunner : Beverly Hills 90210 – Secondo alcuni rumor, Tori Spelling sarebbe stata la causa dell’abbandono di showrunner e sceneggiaTori dal revival della serie TV. Ecco tutti i dettagli! Beverly Hills 90210 tornerà in onda in America su Fox a partire dal 7 agosto con 6 episodi del revival BH90210 prodotto dalla CBS, ma intanto non si placano le polemiche sulle liti ... Leggi tuttoBeverly Hills 90210: Tori Spelling potrebbe essere stata la ...

Nordcorea - Kim fa fucilare staff per fallimento vertice con Trump. Gli Usa avviano verifiche : Il dittatore Nordcoreano, Kim Jong-un, ha fatto giustiziare l'inviato per la questione nucleare con gli Stati Uniti, Kim Hyok-chol, e altri quattro funzionari del ministero degli Esteri, dopo il fallito summit di Hanoi con il presidente Usa, Donald Trump. I cinque sono stati uccisi a marzo all'aeroporto Mirim di Pyongyang, secondo una fonte anonima citata dal quotidiano sudcoreano, Chosun Ilbo. Erano accusati di spionaggio per gli Usa, e in ...

ROBERTA RAGUSA/ Intercettazioni - amante Antonio LoGli a fiGlia : 'Datti fuoco' : Novità sul caso riguardante la morte di ROBERTA RAGUSA: spuntano delle Intercettazioni fra la figlia di Logli e la sua ex amante, parole choc

Certosa di Trisulti - il ministero la toGlie all’associazione vicina a Steve Bannon : voleva usarla per la scuola di sovranismo : Il ministero dei Beni Culturali ha avviato l’iter per la revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione Dignitatis Humanae Institute, vicina a Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump, che vorrebbe creare nella Certosa di Collepardo, in provincia di Frosinone, la scuola internazionale del sovranismo. Il passo indietro ha avuto inizio con la richiesta da parte del ministro Alberto Bonisoli di ...

Pallotta : «Tifosi della Roma - vi chiedo scusa per Gli errori. Ma faremo una Grande Roma» : E’ lunghissima la lettera con cui Jim Pallotta si rivolge ai tifosi della Roma, “ovunque siano”. La Roma l’ha pubblicata sul suo sito ufficiale. Il presidente si dice più deluso di tutti e arrabbiato per come sono andate le cose alla squadra negli ultimi 18 mesi. “Mi dispiace per gli errori che abbiamo commesso, uno di questi si è rivelato molto grave a livello sportivo. È stato probabilmente uno dei più grandi ...

Giancarlo Magalli accusa la sorella : “Ha sottratto miGliaia di euro a nostro cugino” : È finita in tribunale la disputa familiare di casa Magalli. Il famoso conduttore Rai Giancarlo Magalli ha infatti accusato la sorella Monica, 57 anni, di aver sottratto migliaia di euro a un loro cugino, anziano e malato. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma, la donna avrebbe raggirato il parente inducendolo “a conferire e mantenere l’incarico di gestire 800 mila euro di cui si appropriava in parte”, come ...

Bambini in viaggio : i consiGli per prevenire Gli incidenti e usare in modo corretto cinture e seggiolini : ‘Mai più Bambini vittime della strada’: è l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), insieme per promuovere sicurezza e prevenzione assicurando cura e salute dei Bambini. Da questa collaborazione è nato il nuovo numero del magazine digitale ‘A scuola di salute’, interamente dedicato alla sicurezza in auto dei Bambini, tema che riguarda tutte le famiglie italiane. ...

Beautiful - anticipazioni USA : THOMAS scopre che la fiGlia di Hope è viva? : Nelle puntate americane di Beautiful, la storyline sullo scambio di culla costruita attorno a Beth Spencer, la figlia di Liam e Hope che tutti ritengono essere nata morta (mentre è Phoebe Forrester, la bimba adottata da Steffy), sembra essere entrata in un ciclo molto particolare: a settimane in cui le persone che già conoscono la verità valutano se continuare o meno a mantenere il segreto, se ne alternano altre in cui qualcun altro scopre tutto ...

Colpevoli di fallimento! Kim fa giustiziare i negoziatori del summit con Gli Usa : Un ciclo d’epurazioni ha colpito in Corea del Nord i funzionari ‘responsabili’ del fallimento del secondo summit con gli Usa di fine febbraio: il capo negoziatore Kim Hyok-chol è stato giustiziato a marzo, mentre Kim Yong-chol, ex braccio braccio del leader Kim Jong-un sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Il Chosun Ilbo, citando una fonte di Seul, riporta che l’operazione è stata voluta dal supremo ...

Nigeriano abusa di moGlie e bimba : Valentina Raffa La confessione choc della figlia 12enne della compagna dell'uomo Ragusa - Quel segreto, pesante come un macigno, lo aveva tenuto per sé. Non poteva confessarlo nemmeno alla madre, che era ogni giorno vessata da un Nigeriano che aveva conosciuto al Cara di Mineo, dove erano ospiti, e che poi era andato a vivere con loro nel centro storico di Ragusa, in attesa dell'esito dell'istanza dello stato di richiedenti asilo. ...