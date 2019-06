Giornata della sicurezza in mare ieri a Pozzallo

Beach Volley - si assegnano i titoli italiani a Bibione : i risultati della prima Giornata di gare : Sono stati duecento gli atleti scesi in campo nella prima delle due giornate dei Campionati italiani di Beach Volley Si è conclusa nella tarda serata di ieri la prima delle due giornate di gara del Campionato Italiano di Beach Volley per società in corso di svolgimento a Bibione. Quattordici le categorie in gara, per un totale di circa 200 atleti impegnati sui trenta campi splendidamente allestiti sulla spiaggia di Bibione, presso il ...

Canottaggio – Europei Assoluti : buon avvio degli azzurri a Lucerna - tutti i risultati della prima Giornata : Ottimi i risultati ottenuti dagli equipaggi azzurri al termine della prima giornata degli Europei Assoluti di Canottaggio in scena a Lucerna L’Italia del DT Francesco Catteneo, al termine della prima giornata degli Europei Assoluti – in svolgimento a Lucerna (Svizzera) con 36 nazioni partecipanti – passa il turno in 9 specialità olimpiche (Senior: singolo maschile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro di ...

Marina Militare : il 10 Giugno a Taranto la “Giornata della Marina 2019” : Lunedì 10 Giugno, a partire dalle 10, nella Stazione navale Mar Grande di Taranto si svolgerà la Giornata della Marina, dedicata agli uomini e alle donne della Forza armata. Dopo 12 anni Taranto, città-chiave per la Marina Militare e polo navale più grande per numero di navi e personale impiegato, torna ad ospitare l’importante evento che, quest’anno, sarà arricchito dalla consegna alla Fregata Martinengo della Bandiera di ...

Baseball - Serie A1 2019 : nel prosieguo della 7a Giornata Parma e Bologna si prendono la rivincita : Nel secondo giorno del settimo turno di Serie A1 di Baseball, tornano in campo Parma Clima e UnipolSai Bologna, impegnati rispettivamente contro Castenaso e Godo. Arrivano, in questo caso, le rivincite delle due sconfitte patite ventiquattr’ore fa. Godo-Bologna A Godo non c’è storia: la Fortitudo vola e piazza uno 0-14 che provoca l’interruzione della partita per manifesta dopo 7 inning. Nel giorno in cui Stefano Michelini ...

Villafranca di Verona : al via la prima edizione della Giornata mondiale dell'ambiente : L'obiettivo della sostenibilità ambientale per l'agenda politica è un'emergenza civica che richiede determinazione nel piano degli interventi e progettualità indirizzate al coinvolgimento della comunità locale. Con queste leve programmatiche l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona nella tarda mattinata dello scorso 30 maggio ha indetto una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Municipio per annunciare la prima edizione della ...

VIDEO Moto3 - GP Italia 2019 : gli highlights della prima Giornata di prove libere del Mugello : Si è conclusa con tre Italiani a braccare il nipponico Tatsuki Suzuki la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3. Sullo splendido scenario del circuito del Mugello, infatti, Kevin Zannoni, Tony Arbolino e Niccolò Antonelli si sono classificati nella scia del portacolori del team SIC58 con distacchi che non raggiungono nemmeno il mezzo decimo. Alle loro spalle troviamo John McPhee, Gabriel ...

LIVE Serie A calcio - ultima Giornata in DIRETTA : l’Atalanta trova il pari - Milan in vantaggio in casa della SPAL - l’Inter non riesce a sbloccarla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

LIVE Serie A calcio - ultima Giornata in DIRETTA : esplodono le partite! Atalanta sotto con il Sassuolo - Milan in vantaggio in casa della SPAL : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della settima Giornata. La finale sarà Cina-Giappone : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella settima giornata di gare si sono completate le semifinali per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne il Giappone elimina l’Indonesia 3-1, mentre la Cina spazza via la Thailandia per 3-0. Di seguito tutti i risultati odierni: Semifinali Cina-Thailandia 3-0 ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong bt Dechapol PUAVARANUKROH ...

Fiorentina - il terremoto in serie A all'ultima Giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della sesta Giornata. Giappone ed Indonesia in semifinale : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella sesta giornata di gare si sono completati nel Gruppo 1 i quarti di finale per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne il Giappone elimina la Malesia per 3-0, mentre l’Indonesia batte Cina Taipei 3-2. Di seguito tutti i risultati odierni: Quarti Gruppo 1 Giappone-Malesia 3-0 Indonesia-Cina Taipei 3-2 Spareggi ...

Le foto della prima Giornata del Wired Next Fest 2019 a Milano : È iniziato il Wired Next Fest 2019 a Milano: questa nuova edizione milanese è dedicata al futuro e sul palco si alternano tantissimi protagonisti della scienza, dell’innovazione, della politica e della cultura. Tra i protagonisti che si alterneranno sul palco ci sono l’astrofisica Sandra Savaglio e il fumettista Zerocalcare, gli economisti Giulio Tremonti e Carlo Cottarelli e gli attori Alessandro Borghi e Elio Germano. In più ...

Vela – GC32 Racing Tour : prima Giornata della Villasimius Cup - tutti i risultati e la classifica generale : Si è aperta l’edizione 2019 della GC32 Racing Tour, la classifica aggiornata dopo la prima giornata di regata Ci sono giorni in cui ci si prova… Per la prima giornata della GC32 Villasimius Cup, l’evento di apertura del GC32 Racing Tour 2019 che si corre in acque italiane, è stato un bel sud-ovest a dare il benvenuto sulle banchine del Marina di Villasimius ai dieci equipaggi partecipanti. Sfortunatamente però, una volta usciti in ...

Genova - antagonisti contro il comizio di Casapound : il raccontro della Giornata tra lacrimogeni - cariche e scontri : Una giornata di disordine pubblico come non se ne vedeva dai tempi del G8 a Genova, con oltre 300 operatori di polizia in tenuta anti-sommossa per garantire la sicurezza del comizio conclusivo di Casa Pound in Liguria che alla fine vedrà la partecipazione di non più di una ventina di attivisti. Sei feriti tra i quali il giornalista di Repubblica Stefano Origone, pestato a sangue da un gruppo di poliziotti che gli hanno procurato un trauma ...