Genova - siriano ubriaco molesta commessa e attacca agenti : arrestato : Federico Garau I poliziotti hanno avuto la necessità di ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per avere la meglio sullo straniero, che li ha aggrediti subito dopo averli visti arrivare Prima entra in un negozio di Genova per molestare la commessa, poi, dopo esser stato allontanato, si accanisce contro il mobilio del locale ed infine contro la vettura d'ordinanza della polizia, intervenuta sul posto. Protagonista della vicenda, ...