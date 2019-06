X Factor 13 | la giuria ufficiale | Sfera Ebbasta | Mara Maionchi | Malika Ayane e Samuel

«X Factor 2019» : la nuova giuria in anteprima : X Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaÈ l’anno del cambiamento, quello in cui i giudici della scorsa edizione si fanno da parte e a X Factor arriva una squadra nuova, che in televisione non si era mai vista. A ...

Giuria XFactor 2019 - Mara Maionchi - Malika Ayane - Samuel - Sfera Ebbasta : La macchina di X Factor riparte da una Giuria quasi completamente rivoluzionata: il tavolo dell’edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle ritrova la sua amatissima punta di diamante Mara Maionchi e accoglie tre nuovi giudici: la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del ...

X Factor 13 : Sfera Ebbasta in giuria - tramontate le ipotesi Joe Bastianich e Achille Lauro : Mentre le registrazioni delle prime Audizioni con la nuova giuria di X Factor sono state rinviate a data da destinarsi, nei quartier generali di Sky e di Fremantle proseguono altre "audizioni"... quelle per i giudici. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su IlFattoQuotidiano.it, sarebbero tramontate le ipotesi Joe Bastianich e Achille Lauro, che fino a pochi giorni fa venivano dati per certi.L'unica certezza, al momento, è ...

X Factor 2019 - una giuria tutta al maschile : ecco i nuovi nomi : Due nuovi nomi entrano nella rosa dei papabili nuovi giudici di X Factor . A lanciare la bomba è, ancora una volta, il settimanale Chi secondo cui, dopo Achille Lauro e Joe Bastianich , all'ambito ...

X Factor 13 : Emma Marrone - Tommaso Paradiso e Sangiorgi contattati per la giuria : Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor: il settimanale "Chi", nel suo numero uscito il 17 aprile, fa sapere che i quattro membri della giuria potrebbero essere tutti uomini. Dopo gli addii annunciati di Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, nel cast del talent show di Sky si dice che potrebbero arrivare: Achille Lauro, Joe Bastianich, Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi. L'unica donna ad essere stata contattata fino ad ora, ...

X Factor 2019 : Joe Bastianich e Achille Lauro in giuria? : La tredicesima edizione di X Factor si avvicina. Entro metà maggio (come consuetudine) saranno ufficializzati i nuovi giudici, poi prenderanno il via i casting. Dunque, la produzione del talent di SkyUno è alla ricerca dei nuovi giudici, anche perché - secondo le indiscrezioni - non torneranno né Fedez, né Manuel Agnelli, né Mara Maionchi e neanche Lodo Guenzi. Si era parlato di Salmo e lui stesso aveva confermato di aver fatto un ...