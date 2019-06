Trans insultata e cacciata a spintoni dal lavoro per uno smalto rosa | il datore la

repubblica

(Di sabato 1 giugno 2019) L'episodio in una sala ricevimenti della provincia di Bari: la 22enne lavorava in nero come lavapiatti. Arcigay: "Bene, anche se nessun risarcimento in denaro vale la sofferenza di veder calpestata con violenza la propria identità"

