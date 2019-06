Square Enix registra il marchio Collection of Mana in Europa

eurogamer

(Di sabato 1 giugno 2019)ha depositato ildiofinall'inizio dell'anno, e questo dettaglio fa ben sperare tutti i fan in attesa di una localizzazione del gioco per l'occidente.I giocatori Nintendo Switch potrebbero dunque presto avere notizie di un'edizione europea del titolo, e con l'E3 2019 alle porte potremo finalmente avere delle notizie in merito, riporta Nintendoeverything.La Seiken Densetsuè uscita per la prima volta in Giappone due anni fa, ed include Final Fantasy Adventure, Secret ofe Seiken Densestu 3, l'ultimo dei quali non è mai uscito dai confini nipponici.Leggi altro...

