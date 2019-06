Roland Garros 2019 | chi affronterà Fabio Fognini agli ottavi? Data e programma

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini diventa top10 se… Tutte le possibili combinazioni - obiettivo ad un passo! : La vittoria odierna di Fabio Fognini sullo spagnolo Roberto Bautista Agut nel terzo turno del Roland Garros apre prospettive molto interessanti per il ligure in relazione alla classifica. In particolare, continua la sua corsa ai primi dieci, dove dall’epoca di Adriano Panatta e Corrado Barazzutti non c’è più alcun italiano, e sono passati più di quarant’anni. Andiamo a vedere quali sono le combinazioni con le quali Fognini può ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte Bautista Agut e sfiderà Zverev! Caruso sotto di due set : Wawrinka agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

VIDEO Fabio Fognini-Bautista Agut - Roland Garros : highlights e sintesi - l’azzurro vola agli ottavi di finale : Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros 2019, il tennista ligure ha sconfitto il sempre ostico Bautista Agut e ha così staccato il pass per il prossimo turno dello Slam sulla terra battuta di Parigi. L’azzurro si è dimostrato in grandissima forma, ha vinto i primi due set con autorevolezza e poi ha chiuso i conti nella quarta frazione garantendosi così il diritto di proseguire la sua avventura nella capitale ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte Bautista Agut e sfiderà Zverev! Caruso perde il primo set : Tsitsipas agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini agli ottavi di finale! Bautista Agut sconfitto in quattro set con una bella prestazione : Fabio Fognini lancia un chiaro segnale a tutto il Roland Garros: chi vorrà conquistarlo dovrà fare i conti anche con lui. Il ligure batte, con una bella partita durata 3 ore e 10 minuti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6(5) 6-4 4-6 6-1. Per lui si tratta del settimo successo a livello ATP (ottavo in totale) contro l’iberico. Lunedì, quindi, ci sarà lo scontro che in molti aspettavano, che opporrà Fognini ad ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte in quattro set Bautista Agut! Anche Zverev - Halep e Tsitsipas agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti Anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...