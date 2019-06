Morte Reyes | il commosso ricordo di Fabio Capello | “quando mi hanno chiamato oggi…”

Morte Reyes - il saluto di Fabio Capello : Morte Reyes – “Una brutta notizia. A lui mi legano tanti ricordi e c’e’ tanta amarezza”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello che piange la scomparsa di Jose’ Antonio Reyes dopo un incidente stradale, il tecnico ricorda il momento al Real Madrid. “Fu molto importante per me – ricorda a Sky – Lo avevamo preso dall’Arsenal e nell’ultima mia partita fu fondamentale: eravamo ...

Morte Reyes - minuto di silenzio prima di Liverpool-Tottenham di questa sera : questa sera si giocherà la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, ma la notizia che da questa mattina ha sconvolto il mondo del calcio è la Morte di José Antonio Reyes. Lo spagnolo, tra l’altro, vantava l’incredibile record di vittorie in Coppa Uefa/Europa League, ben 5. questa sera, come confermato dall’Uefa, ci sarà un minuto di silenzio prima dell’ultimo atto della competizione europea. Il luogo, ...

Morte Reyes – La Finale di Champions League omaggerà il calciatore deceduto oggi : un minuto di silenzio durante Tottenham-Liverpool : La Uefa ha annunciato che verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Reyes questa sera a Madrid nella Finale di Champione League La Uefa ha confermato che in occasione della Finale di Champions League fra Tottenham Hotspur e Liverpool verrà osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex giocatore dell’Atlético Madrid e della Spagna José Antonio Reyes, scomparso oggi. Reyes detiene il record di unico giocatore ad ...

Morte Reyes - Monchi da brividi : “Adesso sulla fascia sinistra ci sarete tu e Puerta…” [FOTO] : “Notizia impossibile da credere, impossibile da mandare giù, è veramente dura Dio mio….Riposa in pace José Antonio Reyes….il dolore più grande. Ora sulla fascia sinistra lassù ci sarete tu e Antonio“. E’ il messaggio commosso del Ds del Siviglia, Monchi, via twitter per la Morte di Josè Antonio Reyes, con un riferimento doloroso anche ad Antonio Puerta, altro ex giocatore del Siviglia deceduto ...