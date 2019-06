Lutto a Uomini e Donne | morto l’ex corteggiatore Fabiano Vitucci

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Brutte notizie per i fan di: ieri pomeriggio purtroppo un exdel programma condotto da Maria De Filippi ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Stiamo parlando di, conosciuto alcuni anni fa. Nel dettaglio, il ragazzo ha partecipato al format due volte, prima con Giorgia Lucini e poi con Valentina Dallari. A quanto pare, il giovane dopo un sorpasso ha perso il controllo del suo scooter sbattendo contro un furgone.muore in un incidente stradaleha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Trovandosi in sella al suo scooter, l'exdopo aver sorpassato due auto non sarebbe riuscito a riprendere la guida del mezzo scivolando a terra. Purtroppo, durante l'urto è finito sotto un furgone Iveco che arrivava dal senso opposto di marcia. Stando alle notizie circolate sul web, inutili ...

