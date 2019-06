De Paul al Napoli – I Pozzo chiedono un centrocampista a De Laurentiis

Da Udine insistono : Napoli forte su De Paul - possibile contropartita nell’affare - i dettagli : Il Napoli è forte su Rodrigo De Paul. L’Udinese continua a chiedere 30 milioni, gli azzurri per adesso sono sui 20. Ballano nomi di possibili contropartite, da Simone Verdi che non è però un obiettivo dei friulani causa ingaggio, ad Adam Ounas, che non piace perché non interessa un prestito secco. Per questo è entrato in ballo il nome di Alberto Grassi, reduce dai prestiti a SPAL e Parma. Leggi anche : Mercato Napoli, l’agente di ...

CorSport : Napoli in dirittura su De Paul. Koulibaly e Callejon non si muovono : Il Napoli sarebbe in prima fila nella corsa per accaparrarsi De Paul dall’Udinese, che ha una valutazione, da parte della sua società, di 35 milioni di euro. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. De Paul ha festeggiato ieri il suo compleanno, proprio come De Larentiis, solo che di anni ne ha compiuto 25 e non 70. Il suo contratto scade nel 2023 e piace molto a Carlo Ancelotti ma i Pozzo lo valutano 35 milioni di euro, e comunque ...

Trattativa Udinese-Napoli per De Paul : la contropartita che potrebbe sbloccare l’affare : De Paul fa gola al Napoli che adesso sta pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino Napoli ed Udinese stanno trattando il trasferimento in terra partenopea di De Paul, convocato recentemente dall’Argentina per la prossima Copa America. Il calciatore è interessato ad approdare al Napoli, ma il club chiede 30 milioni di euro per lasciarlo andare. Dunque De Laurentiis e Giuntoli starebbero ...

Radio Marte – SSC Napoli - trattativa sul prezzo di De Paul : due azzurri possibili contropartite : Il Napoli trattativa il prezzo di De Paul Mercato Napoli sul taccuino vari nomi, tra questi un profilo che torna in vista, quello di Rodrigo de Paul. Ne parla il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: “Oggi, oltre al summit di mercato del Napoli, c’è anche quello dell’Udinese e si sta parlando anche di Rodrigo De Paul. L’interesse del Napoli è diventato sempre più forte da quando il PSV sta giocando al rialzo ...

Calciomercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...

Udinese - Campoccia : “De Paul al Napoli? Merita una grande” : Il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato importanti dichiarazioni. In particolare il dirigente friulano ha parlato del futuro di uno dei pezzi pregiati dell’Udinese, Rodrigo De Paul: “La convocazione con l’Argentina rappresenta la crescita del ragazzo. Ogni anni aiutiamo i nostri atleti a mostrare le migliori qualità, bisogna ovviamente dare merito alla società e a ...

CorSport : Bennacer - Lazzari - De Paul - il Napoli cerca calciatori autoctoni : «Giovani, preferibilmente autoctoni o almeno già operativi in serie A», sarebbe secondo Il Corriere dello Sport il profilo dei calciatori nel mirino del Napoli, sportivi che possano garantire qualcosa in più dal punto di vista dell’integrazione. Quindi Bennacer, Lazzari e De Paul, farebbero sicuramente meno fatica di altri ad andare a regime durante il ritiro estivo col Napoli. Per tutti loro ci sono già stati contatti e buone garanzie che ...

Mercato Napoli - De Paul ha detto sì : i dettagli dell’affare : Mercato Napoli, De Paul ha detto sì: i dettagli dell’affare Mercato Napoli De Paul| La notizia è di poco fa, Rodrigo De Paul potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha già confermato la sua disponibilità al trasferimento, pronto dunque al grande salto dopo 3 anni all’Udinese. Con 15 milioni il Napoli potrebbe convincere i friulani a ...

De Paul : 'Inter o Napoli? Sarebbe un onore. A giugno incontrerò l'Udinese. Messi è meglio di Ronaldo' : Il centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo presente in bianconero e del suo futuro diviso fra Inter e Napoli, entrambe pronte a un'offerta per lui. LA MIGLIORE STAGIONE - 'Direi la migliore della mia carriera in ...

De Paul al CorSport : «Io al Napoli? Possibile - mi lasciano regali perché sono argentino come Maradona» : Intervista del Corriere dello Sport a Rodrigo de Paul, il calciatore dell’Udinese è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter e al Napoli «Se devo essere sincero in questo momento il mio unico pensiero è conquistare la salvezza, ma le voci sul mio futuro chiaramente le sento. Io sono pronto a giocare a calcio ovunque, ma se davvero mi vorranno le squadre che leggo, lo vedremo» Il calciatore argentino non ...

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Mercato Napoli – Per De Paul si porta avanti una concorrente italiana : Recentemente il Napoli è stato accostato a Rodrigo De Paul, in forza all’Udinese. Il centrocampista è nel mirino del Mercato del Napoli. Il quotidiano Tuttosport scrive in merito ad un risvolto sul caso. Mercato Napoli – Stando al quotidiano torinese, ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella friulana nella sede di Appiano. Il procuratore del calciatore riferisce che l’Inter si sia portata in ...