Zurigo | uomo tiene in ostaggio due donne per ore | poi le uccide e si toglie la vita

(Di venerdì 31 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a, in Svizzera, dove undi circa 60 anni si è reso protagonista, e vittima allo stesso tempo, di un gesto che definire folle è poco. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale del Paese elvetico, il soggetto ha tenuto indue, per poirle e in un secondo momento, dopo quasi tre ore, l’attentatore ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. La vicenda ha destato sconcerto in tutta la nazione. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato l'ad agire in maniera così sconsiderata. A chiamare i soccorsi sarebbe stata proprio una delle dueintorno alle 5:22 del mattino. Non è servito l'aiuto di un mediatore Sul luogo del fatto di sangue si sono precipitati subito gli agenti della Polizia di, e con loro anche alcuni mediatori, che sono intervenuti poco dopo. ...

