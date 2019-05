Uomini e Donne | la scelta di Giulia Cavaglià è Manuel Galliano

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia sceglie Manuel Galiano. Lui risponde "Sì" : L'edizione 2018/19 di Uomini e Donne termina con la scelta di Giulia Cavaglia. La 24enne di Torino dopo essere stata rifiutata mesi fa da Lorenzo Riccardi ha accettato il ruolo di tronista nella quale ha potuto conoscere Manuel Galiano, la scelta della ragazza ufficializzata oggi nell'ultima puntata del programma di Maria de Filippi, per l'occasione in diretta come per le scelte di Angela Nasti e Andrea. ...

Uomini e Donne : la scelta di Angela Nasti era organizzata? L'indiscrezione : A pochi giorni dalla scelta, arrivano interessanti retroscena sul rapporto tra la tronista e Alessio.

Uomini e Donne - la scelta di Angela sarebbe pilotata : i due forse già si conoscevano : Sono passati pochissimi giorni dalla scelta di Angela Nasti. La ragazza è stata la prima ad aprire i battenti di questo nuovo esperimento delle scelte in diretta di Uomini e Donne. La napoletana ha preferito Alessio al corteggiatore Luca. Tuttavia, poco tempo dopo il lieto evento, sul web stanno incominciando a diffondersi delle indiscrezioni alquanto importanti, che stanno cancellando la poesia del momento. Alcuni siti web hanno diffuso la ...

Uomini e Donne - Gemma a Temptation Island? La De Filippi spiazza Tina : Gemma Galgani a Temptation Island? Maria De Filippi scherza con Tina Cipollari Gemma Galgani parteciperà con il nuovo fidanzato a Temptation Island? Questa la super notizia che Maria De Filippi ha voluto dare in diretta tv a Uomini e Donne prima della scelta di Giulia Cavaglia. Pensiamo però sia uno scherzo che la conduttrice ha […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma a Temptation Island? La De Filippi spiazza Tina proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Riccardo fallisce con la Platano : 'Per lei ho perso me stesso' : Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è davvero tutto finito? È la domanda che molti fan di Uomini e Donne si stanno ponendo. Intervistati dal magazine ufficiale del longevo people show di Maria De Filippi, i due ex fidanzati hanno spiegato i veri motivi della loro rottura che, allo stato attuale delle cose, appare definitiva. Riccardo Guarnieri deluso: ‘Per Ida ho rinunciato alla mia vita’ Riccardo Guarnieri ha rilasciato delle dichiarazioni ...

Uomini e Donne - anticipazioni scelta Giulia Cavaglia : ecco cosa è successo nella villa : A poche ore dalla scelta di Giulia Cavaglia, scopriamo cosa è successo nel weekend in villa con Giulio Raselli e Manuel Galiano.

Diretta Uomini e Donne : oggi Giulia Cavaglià farà la sua scelta : Ultimo appuntamento stagionale con Uomini e Donne; il dating show più amato d'Italia si prenderà una vacanza per l'estate, per poi ritornare a pieno ritmo con nuove storie e tronisti a partire da settembre. Come molti di voi già sapranno, le ultime tre puntate sono state dedicate alle scelte del Trono Classico e dopo quelle a lieto fine di Angela Nasti e Andrea Zelletta (i due hanno scelto, rispettivamente, Alessio Campoli e Natalia Paragoni), ...

Uomini e Donne - ascolti delle ultime puntate : Andrea (22 - 87%) meglio di Angela (21 - 9%) : A poche ore dalla conclusione della stagione 2018/2019 di Uomini e Donne, si può iniziare a fare un bilancio delle scelte che sono state fatte fino ad oggi: la decisione della redazione di non registrare le ultime puntate del Trono Classico, è stata premiata dal pubblico con buoni ascolti sia mercoledì che giovedì. Il fidanzamento tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ad esempio, è stato seguito da quasi tre milioni di spettatori: un risultato ...

Gossip Uomini e donne - Riccardo Guarnieri nega il ritorno con Ida : 'Non mi ha dato tempo' : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati protagonisti delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne prima della pausa estiva. Il tentativo di riappacificarsi, richiesto dal cavaliere, non ha dato gli esiti sperati e alla fine la coppia ha deciso di chiudere definitivamente. Successivamente alla registrazione effettuate il 21 maggio scorso, però, alcune parole del cavaliere avevano riacceso la speranza dei fan, lasciando presagire ad ...