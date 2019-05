Treviso | interviene per sedare rissa tra fratelli | barista picchiato e ucciso in strada

fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il gravissimo episodio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Tovena, frazione di Cison di Valmarino, in provincia di. Due ragazzi stavano litigando in piazza davanti al bar quando il 45enne Alessandro Sartor è intervenuto per calmare gli animi. Come risposta è stato aggredito e spinto a terra dove ha battuto violentemente la testa.

