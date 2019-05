Motori – SsangYong Tivoli Green Sound : un’edizione limitata per gli amanti della musica : La nuova edizione limitata di SsangYong Tivoli stupisce ancora con la sua veste color lime e si prepara a portare la guida sulle strade della musica Sembrano mondi lontani, ma un tour alla scoperta delle capitali europee e un road trip avventuroso tra le bellezze naturali hanno molto più in comune di quanto si pensi: è indispensabile infatti scegliere l’alleata a quattro ruote adatta ad accompagnare ogni viaggio, e rendere ancora più ...

SsangYong Tivoli fa di tutto per distinguersi : al Mudec una versione dedicata a Roy Lichtenstein : Per l’inaugurazione della mostra “Roy Lichtenstein. Multiple Visions”, il 30 aprile SsangYong espone in esclusiva un modello di Tivoli personalizzato dedicato al grande artista americano Fortemente riconoscibile, mai banale, unconventional, sono solo alcune delle caratteristiche che legano SsangYong Tivoli, auto ufficiale del Mudec di Milano, a Roy Lichtenstein, uno dei più celebri esponenti della Pop Art, di cui si potranno ammirare i ...