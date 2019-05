Spinge la regina a rompere il protocollo | la dama di compagnia di Elisabetta la rimprovera

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Non solo Meghan e Kate, a quanto pare anche latrova obsolete alcune formule previste dalreale e ha dunque deciso di infrangerle. È accaduto in occasione del garden party organizzato a Buckingham Palace - un evento annuale con centinaia di ospiti - e la scena è stata immortalata e diffusa sui social.Laura-Ann, tra gli invitati all’evento, ha accompagnato sua madre alla festa.Armata di macchina fotografica, la ragazza ha iniziato a scattare foto all’interno del Palazzo e ha colto l’occasione per mostrare le immagini dietro le quinte, incluso il momento in cui è stata gentilmenteta dalladidella. La ragazza, infatti, è riuscita a consegnare in dono allaun mazzo di fiori, un infrazione delreale. “Non c’era nessun altro con dei fiori, ho ...

RunningItalia : Perseguire la #felicità può diventare la motivazione regina che ci spinge a #correre - Toolazy2bORigin : @nina_ju_ Al momento tutti i nomi restano in gioco. Sarri come gli altri. C'è una corrente uk più antijuventini che… -