Saybie | la storia straordinaria della neonata più piccola del mondo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Questa è ladi, la bambina piùalche ha fatto gridare al miracolo. Ha tenuto tutti col fiato sospeso, una vicenda iniziata diversi mesi fa in California, con una nascita troppo prematura :è venuta al, pesando appena 245 grammi. Ne parliamo oggi, come un vero e proprio miracolo, perché la, dopo 5 lunghissimi mesi di terapia intensiva, ha raggiunto i 2,3 kg ed è ufficialmente fuori pericolo. È nata a San Diego, in California, quella che ormai tutti conosciamo come la bimba prematura piùalè riuscita a sopravvivere e ora sta bene, può tornare a casa e stare con i suoi genitori. Ad annunciarlo è lo staff dello Sharp Mary Birch Hospital for Womend and Newborns, l’ospedale californiano dove è stata tenuta in cura. La bambina è nata a dicembre 2018, dopo appena 23 settimane e tre giorni di gravidanza. Una...

