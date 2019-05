lastampa

(Di venerdì 31 maggio 2019) «Noi cipresi il maggior rischio d’impresa possibile, ma nel peggiore paese possibile» sintetizza Ezio Miglio, circondato da scatolette con decorazioni in stile indiano traboccanti di fiori di canapa ribattezzati Berry Wild, Lemon Out, Kali e Genesi. Per aprire il suo Canapa House, il quarto inaugurato nel giro di un paio di mesi nel quartier...

LaStampa : Produttori e commercianti in trincea: “Non siamo spacciatori, resistiamo” - StudioVitaleAss : Per l'<<inqudramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti rilevano le concrete modalità di esercizio d… - vento604 : @chiossimanuela2 Chi l'ha votata sono produttori e commercianti di tendine per cimiteri? -