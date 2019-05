Morte di Marianna Greco | la sorella | “Non ci si suicida con 4 coltellate alla gola”

Lecce - giallo sulla Morte di Marianna Greco : il marito indagato per omicidio dopo tre anni : Non hanno mai creduto alla versione ufficiale sulla morte di Marianna Greco, confermata all’epoca anche dal medico legale. I genitori, Francesco Greco e Maria Luisa Metrangolo, e la sorella gemella Giovanna sono sempre stati certi che non si trattasse di un caso di suicidio. La mattina del 30 novembre 2016 la 37enne, proprietaria di una tabaccheria a Lecce, fu ritrovata priva di vita, nel letto della sua abitazione di Novoli, a pochi chilometri ...