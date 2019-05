Lettera Ue | Tria | “Tagli alle politiche welfare nel triennio 2020-2022” Di Maio

La Lettera di Tria all’Ue : “Tagli a spese welfare”. Ma Di Maio : “Rdc e quota 100 non si toccano” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia un taglio di "spesa per le nuove politiche in materia di welfare", con riferimento a reddito di cittadinanza e quota 100, nella lettera di risposta alla Commissione europea. Ma Di Maio replica duramente: "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5s non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il ...

Tria risponde alla Lettera Ue : risparmieremo su quota 100 e reddito di cittadinanza. Ira M5S : Tensione nel governo per la lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro annuncia una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel mirino ci sono quota 100 e...

Tagli alle politiche per il welfareDi Maio : "E' Lettera Lega-Tria" : "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? M5s non ne sa nulla. Non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi", puntualizza il ministro e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. "Sicuramente noi non Tagliamo le spese sociali, ne’ il Reddito ne’ Quota 100", aggiunge il capo politico M5s Segui su affaritaliani.it

Tria risponde alla Lettera Ue : risparmieremo su quota 100 e reddito di cittadinanza : «Il Governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo...

La risposta di Giovanni Tria alla Lettera Ue : tagli a Reddito e Quota 100 per 3 anni : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”. Con queste parole Giovanni Tria risponderà alla lettera dell’Unione europea. Ma a cosa si riferisce quando parla di tagli al welfare? Ai due cavalli di battaglia rispettivamente di 5 stelle e Lega, Reddito ...

La risposta di Giovanni Tria alla Lettera Ue : "Taglieremo il welfare" : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”, con queste parole - secondo quanto apprende l’AdnKronos, Tria risponderà alla lettera dell’Unione europea. “Inoltre siamo convinti che una volta che il programma di bilancio sarà ...

Conti pubblici - la Lettera di risposta di Tria alla Commissione europea : “Tagli a politiche welfare 2020-2022” : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”: secondo l’AdnKronos è un passaggio della lettera che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. “Inoltre siamo ...

Lettera Ue - Tria : "Non servono manovre correttive" : Parlando a Trento il ministro dice inoltre di prevedere "che l'obiettivo di deficit 2019" possa essere "anche inferiore a quello scritto come previsione nell'ultimo Def, senza alcuna manovra", cioé il 2,4%.

Il team Salvini in massa da Tria per scrivere la risposta alla Lettera Ue : Si sono presentati in massa al Tesoro da Giovanni Tria. Con Matteo Salvini c’era il team economico - il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai. Un incontro che la Lega definisce “lungo, cordiale, proficuo e costruttivo”. ...

Colpa della crisi e promesse di tagli alla spesa. Così Tria risponderà alla Lettera Ue (ma non servirà) : Caro Valdis, caro Pierre, la Colpa è soprattutto della crisi economica internazionale che nel 2018 non ha permesso all’Italia di tenere il passo degli impegni per ridurre il debito. Valdis sta per Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, e Pierre per Pierre Moscovici, il commissario per gli Affari economici. A loro risponderà così Giovanni Tria, che si è visto recapitare dai due una lettera ...