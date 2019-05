Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nel processo ' Spese pazze'

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il viceministro alle Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi,èa 3e 5in primo grado nell'ambito del processo noto come '' in Regione Liguria. La sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha inflitto una pena più gravi di un mese rispetto alla richiesta del pm Francesco Pinto, che era stata di 3e 4. Rixi, che non era in aula, rispondeva di peculato e falso. A rappresentarlo il suo avvocato Maurizio Barabino.

