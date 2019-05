Ora Google Maps vi svela anche i piatti migliori dei ristoranti

Google Maps Ora vi fa segnalare autovelox - incidenti e rallentamenti in Italia : Google Maps punta sulle segnalazioni dei propri utenti per autovelox ma anche altre situazioni rilevanti quali incidenti e rallentamenti. L'articolo Google Maps ora vi fa segnalare autovelox, incidenti e rallentamenti in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Foto compie quattro anni : breve panOramica su un successo da un miliardo di download : Forse neanche in Google immaginavano che in quattro anni sarebbe diventata una delle app per la gestione di video e immagini più utilizzate al mondo

Ora Google Maps ti segnala anche gli autovelox : (Foto: Google) Dopo lunghi rumors e anticipazioni è finalmente ufficiale l'arrivo degli autovelox su Google Maps per Android e iPhone anche in Italia, con le indicazioni in tempo reale sulla posizione delle videocamere, radar e rilevatori di velocità disseminati sul territorio. L'Italia è tra i paesi inseriti nella tornata di aggiornamento insieme Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, ...

Avete dubbi su dove salvare le vostre foto? Ora ve lo dice Google Foto : Google Foto inizia a suggerire agli utenti di spostare le immagini indeterminati album già esistenti, ma si tratta di un test limitato a pochi utenti.

Huawei - Microsoft come Google/ Non accetta nuovi ordini : sospensione tempOranea? : Huawei, dopo Google ecco Microsoft: non accetta nuovi ordini. Ma la sospensione potrebbe essere solo temporanea. Intanto il colosso cinese...

Chat e funzioni RCS su Google Messaggi? Ora l'app mostra lo stato della connessione : Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.4 e inizia a mostrare ad alcuni utenti lo stato della connessione RCS: in questo modo permette di verificarne il corretto funzionamento dalle impostazioni.

Spesso le chiamate di Google Duplex sono ancOra effettuate da umani : Pare che in molti casi le chiamate di prenotazione di Google Duplex non vengano effettuate dal sistema di intelligenza artificiale ma da persone reali

Huawei accusa gli USA di bullismo e lavOra con Google per contrastare l'effetto del ban : Huawei accusa gli USA di bullismo e conferma di essere al lavoro con Google per trovare una soluzione al blocco importo dal governo Trump.

Google Messaggi beneficia della collabOrazione di Google Assistant - un po' come avveniva su Allo : Con la versione 4.4 dell'app di Messaggistica Google Assistant è una presenza discreta all'interno delle conversazioni

Huawei e Google - ecco cosa succede Ora a smartphone e tablet : Ventiquattr'ore dopo la bomba sganciata da Google sulle spalle di Huawei, il dipartimento del Commercio statunitense ha concesso una licenza temporanea di 90 giorni al colosso cinese per smaltire gli ordini già effettuati prima del 15 maggio – giorno in cui Trump ha inserito l'azienda nella blacklist commerciale a causa di una presunta minaccia alla sicurezza nazionale statunitense – e avere una fornitura garantita ...

Il codice di Benessere Digitale beta mostra che Google sta lavOrando alle novità del Google I/O 2019 : L'ultima versione beta di Benessere Digitale lascia intravvedere alcune delle novità annunciate al Google I/O 2019 che arriveranno in autunno

Google annuncia Glass Enterprise Edition 2 - più veloce e ancOra più utile : Glass Enterprise Edition 2, la nuova generazione dell'indossabile di Google, è disponibile da oggi per le aziende interessate.

Google : fine della collabOrazione con Huawei : Il recente blocco USA dei prodotti Huawei ha colpito duramente il colosso cinese, ma Google si prepara a interrompere il supporto ai suoi terminali. Huawei & Google Services I vari dispositivi, smartphone e tablet, presto non saranno più supportati dal colosso di Android, vedendo man mano bloccati i differenti processi. La notizia arriva da “Reuters” che ha riportato la decisione di cessare la collaborazione con Huawei a causa del recente ...

Google toglie la licenza Android a Huawei : che cosa succede Ora? : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) Google ha ufficializzato la decisione di andare a rimuovere la licenza Android per Huawei, valevole per la versione commerciale del sistema operativo. Come prima conseguenza arriverà allo stop del supporto alle applicazioni proprietarie così come degli aggiornamenti rilasciati. Una decisione shock ma non così senza senso dopo la ben discussa decisione del presidente Donald Trump ...