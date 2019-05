M5s | Luigi Di Maio confermato con l' 80% su Rousseau | un voto contro Alessandro Di Battista

M5s - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Luigi Di Maio - retroscena sull'assemblea M5s : "Piglio schiaffi solo io - volete andare a casa?" : "Mi avete lasciato solo". Luigi Di Maio, alla faccia della "famiglia", come chiama i parlamentari del M5s riuniti in assemblea, si scaglia contro i compagni grillini che ora lo processano per il drammatico flop alle elezioni europee. Oggi voterà la piattaforma Rousseau, e salvo clamorose sorprese il

Luigi Di Maio : “Il M5s non perde mai - o vince o impara. Ripartiamo da qui” : Il leader del M5S Luigi Di Maio è intervenuto all'assemblea dei gruppi parlamentari: "Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico".

Luigi Di Maio in assemblea M5s : "Pronto a cambiare ma mi serve la fiducia" : “Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione”. Lo avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato il massimo. Felice che siamo tutti qui perché siamo una famiglia”, ha detto all’inizio del suo intervento alla congiunta dei parlamentari. Intervento accolto, a ...

Luigi Di Maio e M5s "destinati a sparire dal quadro italiano". Istituto Cattaneo - analisi definitiva : Quella del Movimento 5 Stelle non è una crisi passeggera, e non conta che alla guida ci sian Luigi Di Maio o Alessandro Di Battista. Secondo Pier Giorgio Ardeni, presidente dell'autorevole Istituto Cattaneo, "il M5s è un fenomeno destinato a sparire dal quadro italiano, o almeno ad essere un fenomen

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep

Beppe Grillo si schiera con Di Maio : “M5s sconfitto - ma Luigi deve continuare la battaglia” : Beppe Grillo si schiera in difesa del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in vista del voto di domani sul suo ruolo sulla piattaforma Rousseau: "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".

Giovedì gli iscritti del M5s potranno votare per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito : Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito, dopo il disastroso risultato del M5S alle elezioni europee. È stato lo stesso Di Maio,

Luigi Di Maio - tutto vero : referendum per cacciarlo sul blog del M5s. "Non lo avrei mai pensato" : Un referendum online per blindare o cacciare Luigi Di Maio. tutto vero, il Movimento 5 Stelle si affida alla sua base per capire il quale sarà il futuro del capo e del governo. È lo stesso vicepremier, a due giorni dal disastro elettorale delle europee, a scrivere sul blog delle Stelle una sua rifle

Gli iscritti del M5s voteranno su Rousseau per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno domani sulla piattaforma Rousseau per confermare o meno il ruolo di capo politico pentastellato di Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è lo stesso vicepresidente del Consiglio, sostenendo che è "giusto che siate voi a esprimervi: gli unici a cui dover rendere conto del mio operato".

Luigi Di Maio : "Chiedo un voto su Rousseau sul mio ruolo di capo politico M5s" : “Prima di ogni altra decisione, oggi però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola”. Lo scrive sul Blog delle stelle Luigi Di Maio.“Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico- aggiunge -, perché è giusto che siate voi ad ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Luigi Di Maio e il M5s - fine della stagione politica" : Il crollo del Movimento 5 stelle e di Luigi Di Maio viene percepito come la fine della loro esperienza di governo. Secondo il Sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, il 45 per cento degli italiani ritiene che "il risultato raggiunto dal M5s rischia

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. Gianluigi Paragone : “Non può ricoprire 34 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.