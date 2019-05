La scelta di ANDREA è…

wittytv

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dopo la tronista Angela e sempre in diretta, è arrivato il momento per l’unico tronista uomo di questa stagione del Trono Classico di fare la suaZelletta ha deciso di portare in villa Klaudia e Natalia: due corteggiatrici tra loro molto diverse, ma che hanno creato molta confusione nella testa e nel cuore del ragazzo. Per Natalia si tratta della sua seconda volta in villa: la prima, infatti, risaliva a febbraio/marzo durante il trono dello spagnolo Ivan Gonzales (la cuiè poi ricaduta sulla corteggiatrice Sonia). L’intero percorso diè stato ricco di emozioni, discussioni e uscite di scena per molte corteggiatrici. Non sono di certo mancati i baci, tanto da essere additato, simpaticamente, come il “baciatore seriale” di Uomini e Donne. Ma, alla fine, un solo bacio ha incantato il bel tronista, ...

uominiedonne : Manca veramente poco alla SCELTA IN DIRETTA di Andrea ?? I tre tronisti sono carichi e vooooi? Ore 14.45 su Canale 5… - uominiedonne : Domani sarà Andrea a fare la sua SCELTA ?? Secondo voi chi sceglierà? Vi aspettiamo domani alle 14.45 IN DIRETTA su… - WittyTV : Domani ne vedremo delle belle ?? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 con la scelta di Andrea in diretta!… -