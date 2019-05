Klaudia Poznanska | Uomini e Donne a settembre o Temptation Island 2019?

lanostratv

(Di giovedì 30 maggio 2019)Poznańska verso il trono di? Come ha giustamente sottolineato Gianni Sperti: quella di oggi è stata una delle non scelte più emozionati di sempre e ha visto protagonisti Andrea Zelletta ePoznańska. Lui ha detto chiaro e tondo, incalzato dalla ragazza che voleva subito arrivare al sodo della questione, che il cuore non è arrivato a battere per lei. Come aveva anticipato a inizio puntata la diciotenne non l’ha preso a male parole e non si è azzardata ad alzargli le mani (come invece succede nel Trono Over), ma con grande maturità lo ha ringraziato per è cresciuta, ha dimostrato di essere molto più forte di quanto pensasse, e che nonostante tutto “Ti voglio bene, Andrea”. Ora persi aprono ben due strade nel mondo di Maria De Filippi: o il trono di(com’è consuetudine per chi non viene ...

