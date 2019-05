Esterometro 2019 | cosa comunicare | esoneri | scadenze | sanzioni applicate

leggioggi

(Di giovedì 30 maggio 2019) La comunicazione nota comeè il nuovo adempimento di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche, ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il SDI (Sistema i interscambio). Con l’non ...

idealista_it : Esterometro, la scadenza del 31 maggio 2019 -