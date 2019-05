Di Maio | Io e Di Battista siamo fratelli | i giornali scrivono falsità per

Luigi Di Maio nel panico - il "dettaglio" su Alessandro Di Battista : allora è tutto vero - è lui? : Tutti i sospetti cadono su Alessandro Di Battista. Nel clima di paranoia mista a delusione politica che circonda Luigi Di Maio dopo la batosta alle elezioni europee della scorsa domenica, si inserisce anche il "filone Dibba". In queste ore il capo del Movimento 5 Stelle è sotto processo due volte: s

Di Maio : aiutatemi con la Lega. Gelo con Di Battista che rinvia il tour : IL RETROSCENA ROMA Quando lo tirano su di morale è il primo a dire: «Abbiamo toccato il fondo, ora dobbiamo, e possiamo, solo rimbalzare». E dunque ripartire con una nuova...

Di Maio chiede la fiducia alla Rete | Salvini : "Se passa la linea Di Battista il governo chiude" : Prima le accuse del senatore Paragone che, a mezzo stampa, gli aveva chiesto un passo indietro. Poi, la conferma. E sul blog del Movimento compaiono già gli orari di voto: domani dalle 10 alle 20

M5s - Scanzi : “Di Maio doveva dimettersi. Ha quattro incarichi e lui non è Adenauer. Possibile leader? Vedo solo Di Battista” : “Di Maio avrebbe dovuto dimettersi? Secondo me, sì, anche perché a oggi ha quattro incarichi. Neppure Adenauer si sarebbe potuto permettere quattro incarichi e fino a prova contraria non mi sembra che Di Maio assomigli ad Adenauer”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che menziona le passate dimissioni di Matteo Renzi. Scanzi osserva: ...

Alessandro Di Battista - la verità sul vertice M5s : come si prende il potere - Luigi Di Maio dimezzato : Non sarà certamente messo nelle condizioni di dare le dimissioni (sicuri?) ma Luigi Di Maio esce da queste elezioni europee a pezzi. Per questo la sua leadership sarà ridimensionata. Il giorno dopo la sconfitta alle urne con il calo di consensi dal 32,7 al 17 per cento, il vicepremier grillino è sot

Di Maio si dimette? Per il momento torna Di Battista : Le richieste di dimissioni? Sono tante. Luigi Di Maio ha fallito. I grillini sono sulla strada dell’irrilevanza, terza forza politica

La rabbia dentro il Movimento Di Maio prova a blindarsi - torna in campo Di Battista : M5S scosso dalle fondamenta, con i vertici che traballano e il vicepremier pentastellato che prova a blindarsi coinvolgendo tutte le anime. Tofalo: «Serve un bagno di umiltà, nessuno è indispensabile». In arrivo una segreteria politica di una decine di persone

Segreteria politica e Di Battista in prima linea : Di Maio prova a uscire dal guado : La verità è che una strategia vera e propria ancora non c’è. Il ceffone subito dal Movimento 5 stelle alle europee, quell’asticella drammaticamente crollata sotto il 20%, è stato troppo violento e repentino perché Luigi Di Maio e la sua cerchia più stretta abbiano ancora elaborato una risposta complessa. La domanda provocatoria che ha rivolto a tutte le figure chiave con le quali ha ...

Di Battista : Di Maio resta - si va avanti : 21.38 "Questa esperienza di governo deve continuare". Così Di Battista dopo il vertice 5Stelle. "Dobbiamo continuare con l'atteggiamento tenuto in questo ultimo mese e mezzo, che non è stato causa del risultato ma l'opposto. Dovevamo farlo prima.Bisognava mettersi più di traverso su alcune cose", precisa. "Quando si prende una scoppola, bisogna prendersi le responsabilità e ricompattarsi. Non si lavora sparandosi l'un l' altro come il Pd. Di ...

Europee - Di Battista : “Astensionismo? La colpa è nostra” - Di Maio : “Complimenti alla Lega” : La disfatta del Movimento 5 Stelle viene così commentata da Di Battista e Di Maio Si tratterebbe di una ‘war room’ dei 5Stelle all’indomani della disfatta alle Europee. “Non è una problematica di chi, ma di cosa serve fare”, ha detto Di Battista parlando con i cronisti. “Se le persone non sono andate a votare, … Continue reading Europee, Di Battista: “Astensionismo? La colpa è nostra”, Di ...

Europee - Di Battista : “Passo indietro di Di Maio? No - si vince e si perde tutti insieme. La colpa del risultato è del M5s” : Vertice del Movimento 5 stelle in corso al Mise. I primi ad arrivare sono Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone, seguiti poco dopo da Stefano Buffagni, Paola Taverna, Stefano Patuanelli, Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli, Carlo Sibilia, vincenzo Spadafora e Alfonso Bonafede oltre allo staff della comunicazione capitanato da Rocco Casalino. “Si vince e si perde tutti insieme” afferma Di Battista. “Bisogna rimanere ...

DI BATTISTA SHOW IN PIAZZA - Ma sul governo si allinea a Di Maio (di P. Salvatori) : Torna, ed è subito bagno di folla. Alessandro Di BATTISTA arriva a PIAZZA Bocca della verità un’oretta prima che dal palco inizino le danze dell’ultimo giorno di campagna elettorale. Il sole tramonta sul tempio di Vesta e si riflette sulla camicia rosa salmone: “È interesse di tutti che il governo continui”, spiega ai microfoni di Rainews parlando di quel che accadrà lunedì.Specifica ...

Europee - Di Maio chiude a Roma con Casaleggio e Di Battista. Salvini al Nord : “Da lunedì torniamo a lavorare” : Luigi Di Maio in piazza Bocca della Verità a Roma con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, ma senza Beppe Grillo. Matteo Salvini a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. I due vicepremier M5s e Lega hanno chiuso con due comizi a chilometri di distanza la campagna elettorale per le Europee. Da una parte una festa che puntava a rievocare lo stile dei raduni di piazza dei 5 stelle, anche se questa volta con meno partecipazione. ...

DIETRO LE QUINTE/ Se M5s non arriva al 24% Di Maio lascia il posto a Di Battista : L'arma n. 1 di M5s sono l'onestà e le inchieste, l'Ue non gli interessa. Salvini sabato a Milano si gioca il patto con Farage