Condannato il leghista Rixi I 5 stelle chiedono le dimissioni

Edoardo Rixi - il viceministro leghista Condannato per peculato dal Tribunale di Genova a 3 anni e 5 mesi : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

