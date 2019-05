Cinema e Drink | Gangs Of New York in onore di Martin Scorsese

aldiladelcinema

(Di giovedì 30 maggio 2019)OF NEW(ispirato al film “of New”, di, 2002) BARMAN: Davide Diaferia, barman delKong di Roma INGREDIENTI: 30 ml Teeling whiskey 15 ml Jim Beam bourbon 30 ml Vermouth Oscar 697 5 ml Liquore Strega 2 dash Assenzio Versinthe Bicchiere: coppetta ghiacciata 30Davide-Diaferia-barman-del--Kong-di-Roma.jpgPREPARAZIONE: Con la tecnica dello Stir&Strain versare tutti gli ingredienti in un mixing glass, quindi servire in una coppetta ghiacciata, zero garnish come da Kong ISPIRAZIONE: L’ispirazione viene dal quartiere dov’è ambientato il film, i Five Points: da qui l’uso di 5 ingredienti che incarnano i protagonisti della guerriglia per il possesso del famoso quartiere. Immagini collegate: See image gallery at www.aldiladel.com

