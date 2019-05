Caos Roma | interviene anche Monchi | “Non capisco la genesi di questa storia”

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) E’ la bomba dimattina e proviene direttamente da Repubblica:i senatori dellavolevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Dse Francesco Totti. E’ intervenuto sulla questione, ex direttore sportivo della, al telefono con l’ANSA da Siviglia, queste le sue parole. “Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti ‘casini’. Però nonladistoria, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati”. “Non so proprio – dice ancora– e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la, eil Siviglia”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sullaL'articolo: “Nonladi ...

Sport_Mediaset : Caos #Roma: '#DeRossi voleva far fuori #Totti'. Repubblica scrive: 'Daniele, #Kolarov, #Manolas e #Dzeko volevano l… - CalcioWeb : Caos Roma, la società fa chiarezza: la nota dei giallorossi sulla notizia di oggi - RedJohn247 : #AsRoma #DeRossi #Totti: 'Caos Roma' che tradotto significa 'i maiali col microfono hanno imparato a scrivere' -