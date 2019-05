Simulatore Inps Reddito di cittadinanza | come usarlo e dove visualizzarlo

leggioggi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo il Record di domande inoltrate per il, che ha sfondato la soglia del milione, in molti stanno cominciando a chiedersi se davvero ne sia valsa la pena. Altrettanti cittadini si interrogano suprocedere per rinunciare al sussidio, vista l’esiguità delle somme erogate e la complessità del tutto. Insomma, sarebbe forse più congeniale e utile sapere in anticipo quando si può arrivare a percepire, prima di imbarcarsi nell’iter di domanda, per poi magari essere costretti a reimbarcarsi nelle procedure di rinuncia, magari con obbligo di restituzione delle somme finora percepite. La domanda che molte famiglie, ognuna con una situazione familiare specifica, in questo momento si pongono è: quanto percepiròo pensione di? Mi conviene fare domanda? Per rispondere a queste domande è stato studiato dall’undi ...

