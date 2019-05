Salerno | i carabinieri chiudono un asilo pericoloso per la salute dei bambini

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ignazio Riccio La struttura è risultata essere non a norma, per la presenza al suo interno di un numero doppio deiconsentiti e per le condizioni igienico-sanitarie Dopo il blitz del gruppo Nas deidiè stato chiuso unmicronido. Dai controlli effettuati dai militari sono emerse numerose irregolarità che hanno costretto le forze dell’ordine a mettere i sigilli alla struttura. In particolare, a colpire isono state le condizioni di carenza igienico-sanitaria, nonché il sovraffollamento delle aule. L’è risultato essere non a norma anche per la presenza al suo interno di un numero doppio deiconsentiti. Il degrado più evidente è stato riscontrato nel dormitorio, in cucina, nel refettorio e nei locali adibiti a servizi igienici. Un rischio evidente per i piccoli, esposti a diversi pericoli per la loro. Al termine ...

