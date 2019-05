Napoli | la bimba ferita in un agguato in strada lascia la rianimazione | ora può stare coi

Napoli - Noemi lascia la Rianimazione : la bimba ferita in reparto con mamma e papà : Noemi ha lasciato il reparto di Rianimazione del Santobono: a distanza di 25 giorni dal grave ferimento subìto a piazza Nazionale, in un micidiale agguato di camorra - quando un proiettile...

Fuori pericolo la bimba ferita dalla camorra a Napoli : È Fuori pericolo la bambina di 4 anni ferita a Napoli il 3 maggio scorso in un agguato di camorra. La piccola Noemi S., che era stata colpita ai polmoni durante una sparatoria in piazza Nazionale, secondo il bollettino emesso dai medici dell'ospedale pediatrico Santobono "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno". "I parametri vitali sono stabili e ...

Bimba ferita a Napoli - resta in cella Del Re : «È lui l'uomo nero del raid a piazza Nazionale» : Il Gip del Tribubale di Siena ha emesso il provvedimento a carico di Armando Del Re, il 29enne accusato anche del tentato omicidio della piccola Noemi. In sintesi, il 29enne resta in carcere, di...

Migliora Noemi - la bimba ferita nella sparatoria a Napoli : avviata la riabilitazione : Sta meglio la piccola Noemi, la bimba ferita nella sparatoria a Napoli: “Il quadro clinico della piccola è stabile e in Miglioramento – riferisce il bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata – La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La ...

Noemi - la bimba ferita a Napoli migliora ancora : avviato programma di riabilitazione : Sta meglio la piccola Noemi, la bambina ferita nella sparatoria a Napoli. «Il quadro clinico della piccola N. è stabile e in miglioramento - riferisce il bollettino medico diffuso...

Noemi - la bimba ferita a Napoli - si sveglia dal coma e dice : 'Come mai mi trovo qui?' : Un fatto tanto grave quanto pericoloso, che sarebbe potuto diventare ancor più tragico, se la piccola Noemi non si fosse più risvegliata dal coma farmacologico. La bimba, di appena quattro anni, infatti, era rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì, 3 maggio. I proiettili vaganti l'avevano colpita ad entrambi i polmoni e da subito la sua situazione era apparsa molto ...

Noemi - in 5mila alla maxi messa a Napoli. Il cardinale Sepe : «La bimba è rinata» : Una veglia di preghiera per Noemi. In circa cinquemila hanno riempito la sala concerti del Palapartenope di Napoli per rivolgere le proprie preghiere alla piccola. La bimba, come è noto,...

Bimba ferita : arcivescovo di Napoli - porterò la piccola al Papa : "E' un miracolo quello che è avvenuto. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa". Questa la promessa del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine di una visita alla piccola rimasta ferita durante una sparatoria in piazza Nazionale e ancora in Rianimazione all'ospedale pediatrico Santobono. "Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il Padre Nostro tutti assieme e lei ha mosso le labbra", ha detto ...

Noemi - ferita. La bimba ha riconosciuto i genitori. L'arcivescovo di Napoli : «Un miracolo - la porterò dal Papa» : «Quello che è avvenuto è un miracolo. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa». Così L'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine...

"Sono Noemi - che ci faccio qui?". La bimba ferita a Napoli migliora : “Mamma, mamma”, ha detto Noemi appena riaperti gli occhi mentre nel reparto rianimazione dell’Ospedale Santobono si levava un applauso commosso. Le condizioni della bimba ferita di 4 anni ferita durante un agguato di camorra venerdì scorso a Napoli migliorano: ne parla oggi Il Mattino.″È stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, ...

Bimba ferita a Napoli - il «Gomorra style» del killer : griffe - droga e famiglia : «Ricorda non mi sottovalutare mai, che io sarò sempre un passo avanti rispetto a te». «Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai...

Bimba ferita a Napoli - il miracolo del risveglio : «Mi chiamo Noemi - che ci faccio qui?» : Massimo Cardone, primario della rianimazione del Santobono, è il primo medico ad aver visto Noemi sveglia ieri mattina insieme ai suoi diretti collaboratori e ad alcuni infermieri...

Bimba ferita a Napoli - arrestati gli autori del raid a piazza Nazionale : sono due fratelli : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...

Bimba ferita a Napoli - per Minniti Salvini doveva fermare la sua campagna elettorale : "Oggi tiriamo un sospiro di sollievo perché Noemi respira da sola e questa è una notizia straordinaria, e perché ci sono stati degli arresti dei presunti killer, tuttavia tutto ciò non può cancellare un dato: in un momento di drammatica emergenza, in un momento in cui c'era una bambina che lottava tra la vita e la morte a Napoli, che aveva solo una colpa, di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, il ministro dell'Interno continuava a ...