La bomba del ‘Sole 24 ore’ | “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi

Allarme rocce spaziali : la Terra rischia un “bombardamento regolare” dallo sciame meteorico delle Tauridi : Negli ultimi decenni, gli astronomi si sono chiesti se un vicino sciame di materiale che la Terra attraversa regolarmente possa contenere rocce in grado di creare un pericolo per gli abitanti del pianeta. Ora un team di ricercatori della University of Western Ontario sta chiedendo un’analisi più approfondita di questa area, ossia lo sciame meteorico delle Tauridi, che si prepara al suo passaggio più ravvicinato in oltre 40 anni in occasione ...

Treviso - aveva messo una bomba davanti alla sede della Lega : fermato un uomo vicino all’area anarchico insurrezionalista : Avrebbe piazzato lui la bomba esplosa davanti alla sede della Lega, a Treviso, nell’agosto del 2018. Un’uomo vicino all’area anarchico insurrezionalista è stato fermato oggi dalla Digos. Nelle indagini, dirette dalla Procura distrettuale di Venezia, è ritenuto gravemente indiziato. L’attacco di agosto, rivendicato da una sigla anarchica, era stato pensato come un vero e proprio attentato. I terroristi avevano fatto ...

Piazza della Loggia - 45 anni da strage Brescia/ La bomba - il fascismo e la Madonna : strage Piazza della Loggia a Brescia, 45 anni fa la bomba che fece 8 vittime: Mattarella, 'democrazia più forte della violenza'. L'attentato e..

bomba alla sede della Lega di Treviso/ Fermato l'attentatore : è un anarchico : Bomba alla sede della Lega di Treviso: Fermato il presunto attentatore, è un uomo militante nel mondo degli anarchici. Le ultime

bomba alla sede della Lega a Treviso : un arresto : Bomba alla sede della Lega a Treviso: un arresto A finire in manette, un uomo che gravita nell'area anarchica insurrezionalista. E’ gravemente indiziato di aver posizionato la Bomba nella storica sede della zona industriale di Villorba nell’agosto 2018 Parole chiave: ...

bomba alla sede della Lega di Treviso : arrestato un anarchico : La Polizia di Stato, coordinata dalla procura Antimafia di Venezia, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di una persona gravitante nell'area anarchica: l'uomo è ritenuto gravemente indiziato di essere uno di coloro che hanno posizionato la Bomba presso la sede della Lega a Villorba (Treviso) il 12 agosto scorso. Il provvedimento della Procura Distrettuale di Venezia, ed eseguito dalla Digos lagunare con il supporto della ...

Allenatore Juventus - la bomba di Dagospia : lite Allegri-Ronaldo - il retroscena sull’addio del tecnico : Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo ...

«La mia Livia - sparita nel fumo dopo la bomba di Piazza della Loggia - 45 anni fa»|foto : Manlio Milani e la strage di Brescia: «Le sollevai la testa, ma lei non mi vedeva più. Una notte l’ho sognata, aveva una grossa valigia e camminava sempre. Vagava senza sosta. Vorrei poterle dire: fermati, abbiamo trovato la verità»

Lione - pacco bomba con “chiodi e bulloni” esplode in una via del centro : almeno otto feriti. Macron : “E’ un attacco” : Un pacco bomba con chiodi, viti e bulloni è esploso nel centro di Lione in Francia e almeno otto persone sono rimaste ferite. Tra loro c’è anche una bimba di otto anni. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour. Secondo i media francesi, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, e il pacco era posato davanti a una boulangerie. Il presidente della Repubblica Emmanuel ...

Libia : Haftar fa bombardare il parlamento dell’Est a Tripoli - ambasciatori preoccupati : In questi ultimi giorni il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della cirenaica, leader dell’esercito nazionale libico (Lna), ha reso chiare le sue intenzioni. Dopo aver chiarito al presidente francese Emmanuel Macron l’impossibilità per un cessate il fuoco e per una tregua, la notizia di questa mattina 24 maggio è che gli aerei dell’aviazione dell’esercito nazionale libico hanno bombardato gli edifici di Rixos, hotel che ospita a Tripoli il ...

?Autobomba in strada - notte di paura : Scampia rivive l?incubo della faida : notte di paura a Scampia dove per qualche ora si è creduto di ritornare d?improvviso ai tempi delle guerre tra clan. Intorno alle due, nella notte tra mercoledì e giovedì,...

Silvio Berlusconi "impresentabile" : bomba della Commissione a tre giorni dalle Elezioni europee : A tre giorni dalle Elezioni europee, ecco lo sfregio della Commissione parlamentare antimafia, che ha esaminato le segnalazioni delle Procure: in tutto, sono cinque i candidati che bollano come "impresentabili" in base al Codice di autoregolamentazione. Quattro sono di Forza Italia, uno di CasaPound

Lo usavano come schiaccianoci ma era una bomba della Seconda Guerra Mondiale : Lo usavano come schiaccianoci, ma in realtà era una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. È accuduto a Meda, in provincia di Monza e Brianza: una coppia di inconsapevoli 70enni adoperava il residuato bellico come utensile domestico. Si trattava di un ordigno lungo 15 centimetri e largo più di tre che, ai tempi del conflitto, veniva sparato dai cannoncini d’artiglieria. A riportare la notizia è Il ...

Lo usavano come schiaccianoci ma era una bomba della Seconda Guerra Mondiale : Lo usavano come schiaccianoci ma in realtà era una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Succede a Meda, in provincia di Monza e Brianza, dove un’ignara coppia di 70enni usava un residuato bellico come fosse un utensile qualunque. In realtà era un proietto di artiglieria lungo quindici centimetri e largo più di tre, ancora carico a rischio di esplodere da un momento all’altro: l’oggetto era appartenuto al padre della donna, ...