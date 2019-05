Game of Thrones | Kit Harington entra in clinica per problemi personali

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (foto: Getty Images) L’avventura diofè giunta al termine appena una settimana fa ma ancora sono numerosi i segni che questa serie divenuta culto ha lasciato sulle persone. Lo sanno bene anche gli attori protagonisti che hanno vissuto per circa una decina d’anni una sfida davvero notevole in termini produttivi. E sembra che questo valga in particolar modo per Kit, l’interprete dell’eroe inconsapevole Jon Snow: secondo diverse testate americane l’attore sarebbeto in unaper un “ritiro di benessere“. Sebbene alcune voci parlino di un vero e proprio rehab per curare stress, esaurimento e perfino qualche problema con l’alcol, i suoi rappresentanti si sono affrettati a definire meglio la questione: “Kit ha deciso di impiegare questa pausa dai suoi impegni come un’opportunità per passare del ...

zerocalcare : 10 pagine con tutti i punti più controversi dell'ultima stagione di Game of Thrones. (Affrontati puntata per punta… - trash_italiano : Va ora in onda il vero finale di Game of Thrones. #noneladurso - corsi_gabriele : Negli ultimi tempi, mi sono sentito emarginato perché non ho visto neanche un minuto di Game of Thrones. Poi ho cap… -