Dl Sicurezza bis, Salvini a Conte e Moavero: “Italia risponda duramente ai richiami dell’Onu” (Di mercoledì 29 maggio 2019) Matteo Salvini ha scritto una lettera al premier Conte e al ministro degli Esteri Moavero Milanesi, chiedendo che l'Italia risponda all'Onu, facendo la 'voce grossa'. Il motivo dello scontro è legato al Dl Sicurezza bis, che le Nazioni Unite hanno chiesto di bloccare. Per il vicepremier quelle dell'Onu sono "indebite invasioni di campo".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 29 maggio 2019) Matteoha scritto una lettera al premiere al ministro degli EsteriMilanesi, chiedendo che l'Italiaall'Onu, facendo la 'voce grossa'. Il motivo dello scontro è legato al Dlbis, che le Nazioni Unite hanno chiesto di bloccare. Per il vicepremier quelle dell'Onu sono "indebite invasioni di campo".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutte le carte di @matteosalvinimi #Salvini e della @LegaSalvini nel doppio confronto co… - matteosalvinimi : E qualcuno non vuole il Decreto Sicurezza Bis che inasprisce le pene per chi aggredisce le Forze dell'Ordine? E qua… - matteosalvinimi : Decreto sicurezza bis per combattere camorristi, spacciatori e scafisti, un fondo per difendere gli anziani truffat… -