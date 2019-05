‘Corri con Forrest’ | domenica 2 giugno il Cinecittà World Run

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Roma –2019, alle ore 10.00, nel fiabesco scenario del Parco divertimentidi Castel Romano a Roma , si correrà la III edizione dellaRunTrofeo NSL Radio & Tv – Corri con Forrest. Organizzata dal Roma Road Runners Club, con il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale, del CSI comitato provinciale di Roma, e dalla Fidal Comitato Regionale del Lazio e in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia, questa terza edizione dellaRun Trofeo NSL Italia sarà dedicata al celebre personaggio di Forrest Gump, a 25 anni dall’uscita dell’indimenticabile film con Tom Hanks, vincitore di ben 6 premi Oscar. Sono previsti due percorsi, uno da 7 Km (gara competitiva e non competitiva) e uno di circa 1 Km (non competitiva), indubitabilmente un appuntamento da non perdere per tutti gli ...

