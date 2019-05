expoitalyonline : Conte: ripartire con chiarezza d'intenti 'Il governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo pr… - ilmessaggeroit : Conte vede Salvini e Di Maio: «Accelerare i confronti per ripartire». Poi, sale al Colle da Mattarella - RaiNews : Conte ricorda che 'il Governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo programma' -

"Il governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo programma. Ho elaborato un'agenda fitta di misure e provvedimenti da attuare, che ci impegnerà per il resto della legislatura". Così il premierin una nota, dopo i colloqui separati con i vicepremier Salvini e Di Maio.ha chiesto a entrambi "di accelerare i confronti e le valutazioni in atto in ciascuna forza politica,in modo da poternei prossimi giorni cond'e determinazione di risultati".(Di mercoledì 29 maggio 2019)